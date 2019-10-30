Политика
Газета.RuМИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом он написал в своем Twitter.
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Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 — смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 19:08
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Пашинян приветствовал резолюцию конгрессменов США о признании геноцида армян
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