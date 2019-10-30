Политика
Газета.RuТанкян оценил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян Османской империей. Об этом он написал в своем Instagram. Он положительно оценил резолюцию и назвал ее "шагом к справедливости".
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Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 - смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 19:08
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Пашинян приветствовал резолюцию конгрессменов США о признании геноцида армян
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