Политика

Газета.RuГазета.RuТанкян оценил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян Османской империей. Об этом он написал в своем Instagram. Он положительно оценил резолюцию и назвал ее "шагом к справедливости".
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Никол Пашинян
Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 - смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 19:08

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«Шаг к справедливости»: Серж Танкян приветствовал решение США признать Геноцид армян

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