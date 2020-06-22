Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО. Глава государства намекнул на то, что Турция больше не может являться членом Североатлантического альянса.

с чего всё началось

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.

Общество Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября Сроки уведомления работников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой продлены до 31 октября включительно.

Экономика В России могут увеличить пенсии по старости В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста. 4,2K

Политика Владимир Путин обратился к россиянам Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. 274

Энергетика В России подорожал бензин на АЗС Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. 40

Общество ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности". 5

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 47

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 11

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства "Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах". 67

Общество Совсем не частное партнерство Созданное год назад областное агентство по стратегическим проектам и государственно-частному партнерству, по словам председателя правительства области Алексея Белика (в ответ на претензии Александра Ивашова), никто ликвидировать не собирается.

Политика Болтон заявил, что написал скандальную книгу по памяти Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что писал свои мемуары The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") по памяти и уничтожил все документы после отставки.

Здоровье Владимирских медиков наградили за доблестный труд Согласно указам медработники и сотрудники ведомства награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и за доблестный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

Политика Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 32

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 46

Общество Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. 185

Здоровье Работники сахалинского обсерватора борются за дополнительные выплаты "Синегорские минеральные воды" работают как обсерватор с 26 марта, "Аралия" — с 30 марта.

Наука Изучена работа мозга человека, который не может видеть цифры Ученые проследили за работой мозга человека, который не способен видеть цифры от двух до девяти, но способен общаться с окружающими и читать. 25

Политика Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю» Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).