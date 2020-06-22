Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМакрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.
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с чего всё началось

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО после инцидента с флотом Турции у берегов Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО. Глава государства намекнул на то, что Турция больше не может являться членом Североатлантического альянса.
ФАН08:49

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Почему Макрон снова заявил о «смерти мозга» НАТО

RT на русском18:56

В Турции ответили на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

News.ru11:03

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

РБКвчера в 16:47

Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

РИА Новости09:51

Между Парижем и Анкарой начинается «шпионская война»

REGNUM11:12

Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона

Lenta.ru10:00

Макрон назвал инцидент с кораблями Турции и Франции доказательством «смерти мозга» НАТО

ТАССвчера в 15:31
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Общество

Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября

Сроки уведомления работников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой продлены до 31 октября включительно.
Российская газета 07:28
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
4,2K
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
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Энергетика

В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
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Общество

ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова

В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".
РИА Новости 07:56
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Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2,3K
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
5,2K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Спорт

Ведущие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к Путину

Sport.ru 08:28
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
67
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
148
Общество

Совсем не частное партнерство

Созданное год назад областное агентство по стратегическим проектам и государственно-частному партнерству, по словам председателя правительства области Алексея Белика (в ответ на претензии Александра Ивашова), никто ликвидировать не собирается.
Сахалин.Инфо 21:20
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:50
5,2K
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
1,9K
Политика

Болтон заявил, что написал скандальную книгу по памяти

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что писал свои мемуары The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") по памяти и уничтожил все документы после отставки.
Life.ru 21:43
Здоровье

Владимирских медиков наградили за доблестный труд

Согласно указам медработники и сотрудники ведомства награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и за доблестный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.
Московский Комсомолец 21 июня в 12:40
Политика

Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 16:59
32
Наука

Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции

Evo-rus.com вчера в 11:50
62
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 21:18
46
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
185
Здоровье

Работники сахалинского обсерватора борются за дополнительные выплаты

"Синегорские минеральные воды" работают как обсерватор с 26 марта, "Аралия" — с 30 марта.
Сахалин.Инфо 21:29
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
599
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,8K
Наука

Изучена работа мозга человека, который не может видеть цифры

Ученые проследили за работой мозга человека, который не способен видеть цифры от двух до девяти, но способен общаться с окружающими и читать.
Rusargument 16:52
25
Политика

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
59
Армия и оружие

Юбилейный парад Победы в Москве состоится с небывалым размахом

В параде Победы в нашей столице запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих.
Голос правды (ст. Полтавская) 08:40
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