Турецкий МИД ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Об этом сообщает РИА "Новости". В ведомстве также прокомментировали слова политика об инциденте с фрегатами Турции и Франции, произошедшем у берегов Ливии, и заявление об "опасной игре" Турции в Ливии.

МИД Турции ответил Макрону на слова об «опасной игре» в Ливии

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