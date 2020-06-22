Политика
Газета.RuМИД Турции ответил Макрону на слова об «опасной игре» в Ливии
Турецкий МИД ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Об этом сообщает РИА "Новости". В ведомстве также прокомментировали слова политика об инциденте с фрегатами Турции и Франции, произошедшем у берегов Ливии, и заявление об "опасной игре" Турции в Ливии.
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Турция отклонила претензии Франции о морской агрессии в Средиземном море
Московский Комсомолец Турциявчера в 02:44
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Здоровье
Петербуржцам разрешили посещение поликлиник и плановую госпитализацию
В Петербурге снят запрет на реабилитацию, плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник.
Peterburg2.ru 12:19
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Политика
Путин рассказал, когда вступят в силу поправки в Конституцию
Москва, 23 июня 2020, 18:13 — REGNUM Поправки в Конституцию России, голосование по которым состоится 1 июля, вступят в законную силу только при условии их поддержки гражданами страны, заявил 23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к российским гражданам.
REGNUM 11:13
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к гражданам
Во вторник президент Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России.
Вести.Ru 05:45
Общество
Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе
«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства.
Псковское агентство информации 10:38
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Общество
Путин: в России сохраняется резерв 180 тысяч коек
Резерв коек в 180 тысяч сохраняется в повышенной готовности, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.
РИА Новости 10:27
Авто
В России появятся «умные» автомобили Toyota
По словам Ирины Горбачевой, «подключенные» автомобили Toyota смогут, подобно смартфонам, общаться со своими пользователями.
5 колесо 10:53
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Экономика
В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок
Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Общество
Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания 10:29
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Общество
Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей
Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
Технологии
Доказана возможность извлечь энергию из черной дыры
В 1969 году английский физик Роджер Пенроуз предположил, что инопланетяне могут извлекать энергию из вращающейся черной дыры благодаря тому, что пролетающие сквозь эргосферу частицы или волны уносят с собой энергию вращения черной дыры (это явление стало называться процессом Пенроуза).
Lenta.ru 13:56
Происшествия
В Екатеринбурге обстреляли трамвай
Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
РИА Новости 13:19
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Киберспорт
Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр
В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Авто
Названа дата начала продаж преемника кроссовера Great Wall Hover
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на собственные источники в дилерской сети бренда в Китае, продажи новинки, которая получила название Haval Da gou ("Большая собака") и заводской индекс B06, начнутся в конце августа текущего года.
Новые автомобили 21 июня в 22:57
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05