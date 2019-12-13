Политика
РИА НовостиАмериканский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
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Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 20:47
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МИД Турции выпустил заявление в отношении признания США геноцида армян
Московский Комсомолецвчера в 22:14
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