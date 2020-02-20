Политика
ТрудМИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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«Если не будет результатов», - появились подробности возможных переговоров Путина и Эрдогана по Сирии
Российский Диалогвчера в 07:55
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Турция начала наступление в сирийском Идлибе
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Депутат Рады предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе
Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
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В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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12 участников банды «Вторые горки» арестованы в Казани
В пресс-службе МВД по Татарстану "Интерфаксу" уточнили, что арестованными являются лидер группировки "Вторые горки" Артур Кунаев и участники этой ОПГ.
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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
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Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
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Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Собчак оценила перспективы Шнурова в политике
В декабре 2018-го между Шнуровым и Собчак развернулся стихотворный онлайн-баттл, который продолжался до апреля 2019 года.
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Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Политика
В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
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Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
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Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд
Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак
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Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Политика
Путин призвал очистить важные области экономики от криминала
Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики.
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Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Правоохранительные органы Дании задержали шестерых россиян по подозрению в контрабанде кокаина.
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Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком
Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
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