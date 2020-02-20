Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана

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