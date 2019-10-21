Армия и оружие
Газета.RuМИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности". Сирийский кризис должен решаться политическим, а не военным путем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Это заявление он сделал в Стамбуле, передает ТАСС.
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МИД Франции: Эрдоган несёт большую ответственность за последствия операции в САР
Московский Комсомолец Турция09:46
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Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Политика
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи операцию Анкары в Сирии
Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики.
ТК Звезда 14:05
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Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций
В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.
ФАН 09:50
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 09:53
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Политика
Советник президента заявил об отсутствии запрета в России на Telegram
Спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России.
Газета.Ru 13:25
Космос
Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Взгляд.ру 18 октября в 12:20
Финансы
«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей
Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
Ведомости 10:20
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Экономика
Отопление в Саратове может подорожать: с чем это связано
Сегодня в Саратовской городской думе предложили повысить стоимость отопления. Инициатива исходила от энергетиков.
Саратов 24 11:27
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Общество
«Квартал 95» прокомментировал номер о сгоревшем доме Гонтаревой
Студия «Квартал 95», артисты которой на днях вместе с государственным хором Веревки показали номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, заявили, что довольны своей работой, и призвали не вмешивать в историю хор, который, по их мнению, ни в чем не виноват.
Украина.ру 11:58
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 14:25
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16
Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, включая троих детей 10 и 14 лет.
РБК вчера в 20:46
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик въехал в детский сад
Согласно снимкам и видеозаписям, опубликованным в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник вечером грузовик с землей, спускаясь с горки, пробил ворота и въехал в здание местного детского сада "Елочка".
ТАСС 13:31
Общество
Эксгумация останков диктатора Франко пройдёт 24 октября
Перенос останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего Испанией в 1939–1975 годах, из базилики Долины Павших на кладбище Эль-Пардо состоится утром 24 октября.
News.ru 08:32
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 10:33
Футбол
«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
Около 1500 болельщиков «Зенита» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Sportbox.RU 13:18
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Sputnik Литва 10:50
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33