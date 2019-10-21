У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности". Сирийский кризис должен решаться политическим, а не военным путем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Это заявление он сделал в Стамбуле, передает ТАСС.

МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии

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