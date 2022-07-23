Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Гётеборге, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
По данным агентства, турецкая сторона проинформировала шведского дипломата о своей «решительной реакции» и в очередной раз заявила о причастности Швеции к финансированию групп, которые Анкара считает террористическими.
В программе "Сегодня вечером", отрывок которой Цискаридзе выложил в своем Telegram-канале, он вспоминал, как полуобнаженные спортсменки вели спортивную рубрику и шокировали своим видом набожных пенсионерок.