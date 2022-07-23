Будьте в Плюсе

МИД Турции вызвал шведского дипломата из-за террористической пропаганды РПК в Гётеборге

Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Гётеборге, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости
По данным агентства Reuters, на встрече обсуждалась "террористическая пропаганда" на демонстрации курдов в Стокгольме.
ТАСС
По данным агентства, турецкая сторона проинформировала шведского дипломата о своей «решительной реакции» и в очередной раз заявила о причастности Швеции к финансированию групп, которые Анкара считает террористическими.
Коммерсантъ
В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.
РБК

Подробнее о событии

РИА «Новости»: МИД Турции вызвал шведского дипломата
Life.ruвчера в 13:26
СМИ: МИД Турции вызвал шведского дипломата в Анкаре
ТАССвчера в 13:47
МИД Турции вызвал поверенного в делах Швеции из-за провокации курдов в Стокгольме
Lenta.ruвчера в 13:41
МИД Турции вызвал шведского дипломата после митинга курдов в Стокгольме
Газета.Ru17:03
МИД Турции вызвал поверенного в делах Швеции из-за митинга курдов в Стокгольме
Коммерсантъвчера в 13:17
МИД Турции вызвал шведского дипломата из-за террористической пропаганды РПК в Гётеборге
РИА Новостивчера в 13:00
Reuters узнал о вызове в МИД Турции шведского поверенного из-за курдов
РБКвчера в 12:00

Интересное

Сборная Франции обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал женского Евро-2022

Сборная Франции в четвертьфинале женского чемпионата Европы-2022 обыграла Нидерланды со счетом 1:0.
Спорт-Экспресс17:47

Цискаридзе рассказал о полуобнаженных спортсменках на «Первом», которые шокировали публику

В программе "Сегодня вечером", отрывок которой Цискаридзе выложил в своем Telegram-канале, он вспоминал, как полуобнаженные спортсменки вели спортивную рубрику и шокировали своим видом набожных пенсионерок.
CT newsвчера в 13:55

Представитель МИД Украины Николенко обвинил Орбана в пропаганде из-за критики санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой", заявил в социальной сети Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
РИА Новости18:12

Член совета Запорожья Рогов заявил об изъятии детей украинских беженцев в странах Запада

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в изъятии детей у беженцев с Украины.
Lenta.ruвчера в 12:21

Politico сообщила о гибели четырех наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе

На этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне Киева, пишет газета Politico.
РИА Новости18:40

Вышел трейлер «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном

Warner Bros. представила трейлер супергероического фильма «Чёрный Адам», основанного на одноимённом комиксе.
Канобувчера в 14:20

Юра Шатунов во время концертов пел разными голосами

За 30 лет концертной деятельности Юрий Шатунов, в отчие от многих артистов своего поколения, сумел сохранить аудиторию.
Пятый каналвчера в 14:37

ТурПром: началась деморализация туристов из Германии

До 2022 года для жителей Германии было нормой ежегодно по несколько раз посещать такие страны, как: Турция, Египет, Испания, Греция.
Yakutsk.ru17:38

Группировка «Отважные» посвятила авторскую песню медицинскому отряду спецназначения

Боец бригады спецназа "Отважных" исполняет под гитару авторскую песню о бойцах МОСН, которые спасают жизни нашим в ходе проведения спецоперации.
NVLвчера в 15:27

NI: США проявили слабость во время испытания российской ракеты «Сармат» в апреле

Бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер в статье в The National Interest назвал слабостью реакцию американских властей на прошедшее в апреле испытание баллистической ракеты "Сармат".
РИА Новостивчера в 14:15