Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

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