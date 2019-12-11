Армия и оружие
Российская газетаМИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Хоккей
Генменеджер «Рейнджерс» — о будущем Георгиева: часы ещё не тикают
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон ответил на вопрос о дальнейшей судьбе российского голкипера Александра Георгиева.
Происшествия
На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы
На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
Политика
Путин провел заседание Совета по правам человека
В Международный день прав человека Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором члены СПЧ обсудили широкий круг вопросов.
Общество
Google назвал самые популярные запросы российских пользователей
Традиционно «Событиями года» в «Google Поиске» становятся крупные международные кинопремии, спортивные турниры или музыкальные конкурсы.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Шоу-бизнес
Странный наряд популярной рэперши в суде привлек внимание фанатов
Популярная американская хип-хоп-исполнительница и телезвезда Карди Би явилась на заседание суда в Нью-Йорке в странном наряде.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем»
Известно, что Болсонару высказал такой едкий комментарий после того, как Тунберг высказалась о расстреле двух лидеров племени гуажажара в стране.
Кино
Тарантино рассказал о планах снять третью часть «Убить Билла»
Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино планирует снять продолжение картины «Убить Билла».
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Армия и оружие
Испытания подлодки «Князь Владимир» успешно завершены
О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Уроженка Одессы и гражданка Украины Тодоренко объяснила, что старается не комментировать подобные темы.
Политика
Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова
Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Политика
Епископ Антиохийского патриархата сослужил болгарскому митрополиту, признавшему автокефалию ПЦУ
Иерарх Антиохийского патриархата епископ Сафидский Димитрий сослужил 8 декабря за литургией в кафедральном соборе св. Марины в Пловдиве митрополиту Пловдивскому Николаю, сообщает официальный сайт Болгарского патриархата.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Происшествия
СК завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой
Кино
Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Политика
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма
В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Культура
Marvel официально закрывает своё телевизионное подразделение
Руководство компании Marvel официально объявило о закрытии своего телевизионного подразделения. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.
Общество
С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»
С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".