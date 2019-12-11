Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаМИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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Турция может закрыть авиабазу Инджирлик для США

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