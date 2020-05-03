Политика
РИА НовостиМИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
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с чего всё началось
— Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования — бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции, — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Life.ru21:40
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Украинские власти в годовщину трагедии в Одессе выдвинули обвинения против России
Московский Комсомолец22:42
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Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
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Футбол
Жена Боатенга: «Занятия сексом по 7-10 раз в неделю не делают меня нимфоманкой»
8 лет назад Мелисса заявила, что занимается сексом с Боатенгом по 7-10 раз в неделю.
Спорт-Экспресс 13:33
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Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
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Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
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Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
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REGNUM 12:31
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 30 апреля в 14:05
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразился ещё 81 человек
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области составил 81 человек. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 2 мая.
Kursk.com 05:10
Футбол
Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу
Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
Общество
На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса
Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс 22:40
Армия и оружие
Российские военные продезинфицируют еще три медучреждения в Италии
Российские военные совместно с итальянскими коллегами 1 мая продезинфицируют три лечебных учреждения в городе Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском 19:49
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 05:39
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
Футбол
Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.
Metaratings 16:28
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
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Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
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Политика
США испытают 14 вакцин от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.
Lenta.ru 22:54
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Политика
Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все в порядке.
Вести.Ru 19:24
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи
Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
РИА Новости 10:40