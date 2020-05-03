Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
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— Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования — бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции, — сказано в заявлении, опубликованном на сайте
 ведомства.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:41, Ашберн
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