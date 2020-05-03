с чего всё началось

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.

МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 59

Общество Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.

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Общество В Свердловской области коронавирусом заразился ещё 81 человек За сутки прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области составил 81 человек. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 2 мая. 98

Футбол Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. 6

Футбол Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева.

Общество Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 3,2K

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Политика США испытают 14 вакцин от коронавируса Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса.

Политика Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все в порядке. 23