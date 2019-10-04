Политика
РИА НовостиМИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
ЖКХ
В Самаре суд отменил приказ о тарифах на вывоз мусора
Сегодня, 3 октября, в Самарском областном суде состоялось заседание касательно тарифов на вывоз мусора в регионе.
SamRU.ru 06:03
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
Пушков назвал паранойей реакцию американцев на шутку Путина
Шутка президента России Владимира Путина о готовности «развеселить» американцев "вмешательством" в выборы вызвала настоящую панику в прессе Запада.
Экономика сегодня 08:48
Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Политика
Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину
Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.
ИА Новороссия 16:06
Общество
Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей
Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
РБК 22:23
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru 21:08
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Политика
Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:53
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 16:45
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте
Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 09:36
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Происшествия
В Балашихе школьник убил девочку из параллельного класса
Журналистская правда 03:43
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 13:26
Наука
Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку
Собеседник 01 октября в 10:20
Происшествия
Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым
Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
REGNUM 21:38
Армия и оружие
Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Московский Комсомолец 01 октября в 19:24
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Здоровье
Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении
30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 09:18
Политика
Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
В Сочи прошло основное заседание дискуссионного клуба "Валдай", передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:44
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru 01 октября в 10:57