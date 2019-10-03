Политика
Российская газетаМИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе. Соответствующее заявление он озвучил в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" украинского телеканала 1+1.
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Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Известия 02 октября в 10:53
Политика
Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Экономика
Россияне ежегодно выбрасывают тонны еды стоимостью более триллиона рублей
Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» оценили стоимость выброшенных жителями России продуктов в 1,6 триллиона рублей.
URA.Ru 01:09
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com вчера в 15:33
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Гаджеты
Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости 02 октября в 06:10
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выдала свою беременность во время интервью с Гуфом
Учитывая, что Ксении приписывают беременность уже ни одну неделю, многие зрители сразу обратили на это внимание.
Bimru.ru вчера в 11:46
Происшествия
В МВД Башкирии сообщили, куда дел деньги муж Луизы Хайруллиной
Горобзор.ру вчера в 05:23
Политика
Путин: США пытались «надуть» Россию до выхода из ДРСМД
Причина выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связана с интересами Вашингтона в Азии.
Росбалт вчера в 14:52
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 02 октября в 01:22
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
РБК вчера в 03:18
Футбол
Эмери назвал фантастической победу «Арсенала» над «Стандартом»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Стандарда".
Газета.Ru вчера в 21:42
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 02 октября в 06:19
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 02 октября в 01:58
Происшествия
Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США
В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс вчера в 06:44
Происшествия
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
Известия 00:29