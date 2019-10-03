Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе. Соответствующее заявление он озвучил в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" украинского телеканала 1+1.
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключёнными на следующей неделе

Эхо Москвы01:16

В МИД Украины анонсировали масштабный обмен удерживаемыми лицами

RT на русскомвчера в 17:29

МИД Украины назвал сроки нового обмена заключенными с Россией

Известиявчера в 16:29

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными на следующей неделе

Коммерсантъвчера в 16:37

В Киеве заявили, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе

ТАССвчера в 16:32

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

РИА Новостивчера в 16:30

МИД Украины анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными

РБКвчера в 16:47
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Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
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Здоровье

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Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
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Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
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В МВД Башкирии сообщили, куда дел деньги муж Луизы Хайруллиной

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Причина выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связана с интересами Вашингтона в Азии.
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Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге

Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
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Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

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В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика

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Эмери назвал фантастической победу «Арсенала» над «Стандартом»

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Стандарда".
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Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
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Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
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Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
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Паром с пассажирами сел на мель в Якутии

Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
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