Политика
РИА НовостиМИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 11:02
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Армия и оружие
В США рассказали о равных возможностях С-400 и Patriot
Экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в возможности российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot.
News.ru 19:36
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самыми больными пенсионерами
По данным ведомства, чаще всего пожилые люди болеют в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085).
Мир новостей 04:13
Гаджеты
Samsung закроет производство смартфонов в Китае
В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.
Ведомости вчера в 19:19
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с надписью на русском
В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.
Известия 18:59
Политика
Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину
Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.
ИА Новороссия 16:06
Космос
Минобороны хочет взыскать с РКК «Энергия» 5 млрд рублей
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на сумму 5 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».
Ореанда-Новости 01 октября в 01:24
Хоккей
Кравец: хотим, чтобы «Витязь» был на слуху не только за счёт драк
Хотим, чтобы команда «Витязь» была на слуху не только за счёт драк.
Чемпионат 15:35
Политика
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Известия 20:27
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
РБК 10:38
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Здоровье
Названо лучшее время для прививки от гриппа
Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.
РЕН ТВ 20:28
Происшествия
Школьник умер в Ленобласти через день после выписки из больницы
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти 15-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление СК.
News.ru 18:45
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Волейбол
Российские волейболисты на Кубке мира обыграли канадцев
МонаВиста вчера в 04:36
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Здоровье
В Приамурье вновь выявлен очаг африканской чумы свиней
RuNews24.ru 18:09
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Кино
Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности
Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).
Афиша Daily 13:13
Интернет
В Google-картах появился режим инкогнито
На устройствах Android режим инкогнито в картах начнет работать в ближайшие недели, позже он также появится на iOS.
Афиша Daily вчера в 15:16
Энергетика
Правительство передало «Транснефти» контроль над пунктами приема нефти
Правительство одобрило передачу «Транснефти» операционного контроля над пунктами приема нефти, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака.
Ведомости 19:51