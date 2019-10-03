Политика
Газета.RuМИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе. Пристайко напомнил, что в сентябре Россия и Украина уже обменялись заключенными по формуле "35 на 35". "Мы планируем еще более масштабный обмен", - подчеркнул Пристайко.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Наука
В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.
REGNUM 02 октября в 23:49
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко выбрала странный наряд для ТЭФИ
Остались добры подписчики к звезде и в комментариях, обратив внимание не на странную одежду, а на само мероприятие.
Wday.ru 02 октября в 11:15
Игры
«Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева на базе платформы американской Nvidia запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:51
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 02 октября в 06:11
Футбол
Мартинелли и Мален претендуют на звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА назвал четырех номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sports.ru вчера в 21:18
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 02 октября в 04:23
Авто
Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%
В сентябре 2019 года дилеры LADA реализовали в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 09:30
Авто
Шпионы поделились первыми фотографиями нового Hyundai Tucson
Hyundai тестирует свой новый кроссовер Tucson, а шпионы не дремлют и поставляют нам порции его уникальных снимков.
AvtoVolgograda.ru вчера в 06:50
Происшествия
В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт
В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm 02 октября в 11:17
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры
Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Комсомольская правда вчера в 19:56
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Оттавой»
Советский спорт 02 октября в 23:36
Наука
Частые передышки у пожилых людей связаны с повышенным риском смерти
Ugpressa.ru вчера в 23:34
Фигурное катание
Евгения Медведева лидирует после короткой программы в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады, стала первой после короткой программы у женщин-одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в китайском Шанхае.
Петербургский дневник вчера в 11:18
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Происшествия
В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы
ТАСС вчера в 22:56
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском вчера в 18:15
Здоровье
В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе
«Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.
Известия вчера в 08:32
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM вчера в 11:17
Наука
Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку
Собеседник 01 октября в 10:20
Технологии
Новое мобильное приложение «БКС Брокер» поможет начинающим трейдерам
Компания «БКС Брокер» разработала новое приложение для мобильных устройств «Легкие инвестиции».
Transsibinfo вчера в 10:24
Политика
Депутат Рады: Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину
Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтёров Михаил Волынец заявил, что Россия якобы перекрыла поставки энергетического угля через Белоруссию на Украину.
RT на русском вчера в 23:23
Армия и оружие
Россия развернет в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
Известия вчера в 17:58
Хоккей
Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Виннипег»
У победителей встречи голами отметились Марк Стаал (12-я минута), Артемий Панарин (21), Джейкоб Труба (27), Мика ЗИбанеджад (46), Бретт Хуаден (56) и Брендан Смит (60, ПВ), а у гостей две шайбы забросили Блейк Уилер (21, 27) и по одной – Марк Шайфли (18) и Кайл Коннор (43).
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика
Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
ТАСС вчера в 07:35
Общество
Дождливая и ветреная погода ждет сахалинцев в первые выходные октября
Первые октябрьские дни порадовали сахалинцев теплом, днём воздух прогревался до 18-24 . Но уже 3 октября осень напомнила о себе.
АСТВ вчера в 23:45