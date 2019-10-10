Политика
КоммерсантъМИД Украины анонсировал скорое возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей
Россия в ближайшее время вернет украинские суда, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Точные сроки возвращения кораблей он не назвал, но уточнил, что переговоры по этому вопросу находятся «на финальном этапе».
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На Украине рассказали о возращении задержанных кораблей в Керченском проливе
Говорит Москвавчера в 16:16
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
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