Россия в ближайшее время вернет украинские суда, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Точные сроки возвращения кораблей он не назвал, но уточнил, что переговоры по этому вопросу находятся «на финальном этапе».

Футбол «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова» Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Политика Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки» Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политика Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Происшествия В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.

Шоу-бизнес Родители Хворостовского продали квартиру в Москве ради памятника сыну Родители известного оперного певца Дмитрия Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы установить памятник сыну на Новодевичьем кладбище.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе. Скоро модель родит первого ребенка.

Кино Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.

Наука В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Автоспорт Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.

Происшествия Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.

Происшествия ЗАГС назвал фейком информацию о причинах бездетности жителя Дзержинска Главное управление ЗАГС Нижегородской области опровергает информацию о том, что сотрудники в ответ на запрос полиции перечислили причины бездетности 29-летнего Степана Чугунова.

Авто В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Интернет Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.

Экономика Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

Здоровье Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.

Происшествия В Саратове три человека пострадали в ДТП со скорой помощью Ранее в ГИБДД сообщили, что машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу утром в Саратове на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная опрокинулась на бок в результате столкновения с автомобилем "Нива", информация о пострадавших уточнялась.

Шоу-бизнес Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.