Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев официально не выдвигал инициативу о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс. Член Совета Федерации Алексей Пушков в этой связи заявил, что Москва может и не дать свою санкцию на это предложение.
Читать в источнике
Комментировать544
Дмитрий Песков
Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 00:50

Подробнее о событии

Песков ответил на заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе

РБК02:16

Песков оценил заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе

Телеканал 360°01:43

Пристайко: Если РФ продолжит «упираться по каждому пункту» минских соглашений, то Киев перейдет к «следующему шагу»

Эхо Москвывчера в 12:01

Песков прокомментировал слова Пристайко о возможном вводе контингента ООН в Донбасс

ТАССвчера в 22:55

Песков прокомментировал планы Киева по миротворцам ООН в Донбассе

Известиявчера в 23:47

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

RT на русском01:10

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Интерфакс13 декабря в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

РИА Новости 00:52
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Lenta.ru 14:28
Общество

Названы российские регионы с самыми большими тратами на еду

Больше всего на продукты питания тратят жители Ингушетии, меньше всего доля расходов в Татарстане.
Известия 18:03
Космос

Марсоходом Curiosity обнаружено повышение уровня кислорода на Марсе

Curiosity смогли обнаружить повышение уровней кислорода на красной планете Марс.
Evo-rus.com 13 декабря в 04:14
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Политика

Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Lenta.ru 18:49
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

РИА Новости 18:39
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

Рифей-Пермь 00:56
Политика

Депутат Госдумы назвал «угробищным позорищем» логотип празднования 75-летия Победы

Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков (член фракции «Единая Россия») назвал «дрянью и угробищным позорищем» логотип 75-летия Победы.
Версия-Саратов 02:18
Политика

Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Аргументы и Факты 12:07
Здоровье

Более 5,5 тыс. бесплатных процедур ЭКО провели в клиниках Московской области с начала года

За 11 месяцев 2019 года жительницам Московской области провели свыше 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения.
Заря Озёры 13 декабря в 00:14
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Армия и оружие

Жэньминь жибао (Китай): оценив боевое значение беспилотников, Россия создаст подразделение дронов «Охотник» (Жэньминь жибао)

За последние годы Россия практически ничем не отличилась в данной сфере, поэтому напыщенная демонстрация беспилотника «Охотник» и заявление о намерении завершить работу по принятию его на вооружение в течение ближайших лет фактически говорит о решимости и внимании, которое российская армия уделяет сфере беспилотных боевых действий.
ИноСМИ 16:02
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Армия и оружие

Хафтару понадобилось подкрепление в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, который ранее объявил о начале решающего сражения за Триполи, приказал направить дополнительные подразделения в столицу Ливии, сообщает Sky News Arabia.
Взгляд.ру 13:16
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости вчера в 06:38
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Культура

Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»

Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
РЕН ТВ 17:39
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru вчера в 10:18
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова

Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
Kleo.ru 07:19
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Общество

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Гаджеты

Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России

Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
iReactor 18:53
Здоровье

В России изобрели способ выявления шизофрении по анализу крови

Отмечается, что ученые провели тщательный анализ сыворотки крови пациентов, которые страдают шизофренией и биполярным расстройством, сравнив ее с пробами здоровых людей.
Дни24 08:01
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» нашли второго погибшего

На месте пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" нашли тело офицера, сообщает пресс-служба Северного флота.
РИА Новости 13 декабря в 07:50
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное