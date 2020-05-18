Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам. 35

Технологии Х5 сделала планшет для магазинов С помощью планшета проводится табелирование персонала по FaceID: работнику для начала и завершения смены достаточно сделать снимок встроенной в планшет камерой – остальное сделает автоматизированная система распознавания лиц и учёта рабочего времени.

Гаджеты Компания «Google» сделает дешевле свои смартфоны Дополнительно, кроме «старой» платформы, компания решили не оснащать Pixel 5 функцией Motion Sense, а все из-за отказа от радара Soli. 3

Общество Страны ЕС отказались признать «Северный поток-2» завершённым Немецкий регулятор отказывается вывести "Северный поток-2" из-под ограничений ЕС Под обновлённые условия Газовой директивы не подпадают проекты, которые завершили до 23 мая 2019 года. 2,1K

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность. 50

Игры Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет. 1

Здоровье В России прививку от коронавируса начали делать добровольцам Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от нового коронавируса начали испытывать на россиянах-добровольцах.

Политика Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома. 4

Экономика АТОР предложила Ростуризму меры поддержки туроператоров Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Ростуризму ряд мер по поддержке отрасли во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. 7

Здоровье В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом. 10

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 8

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 47

Общество Москва превращается в самый чистый город в мире В соответствии с распоряжением главы государства, Москва приступила к постепенному смягчению эпидемиологических мер.

Футбол «Барселона» отпустит Самеду в «Ювентус» в обмен на двух футболистов В Турин отправится защитник Нелсон Самеду, а в обратном направлении последуют игрок обороны Маттиа де Шильо и хавбек Миралем Пьянич.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому. 27