Политика
REGNUMМИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
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Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность.
iReactor 16 мая в 17:14
Общество
Сменился руководитель ведущей угольной компании в России
Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы.
Интерфакс 07:16
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
Политика
Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Здоровье
В Архангельской области выявили ещё 72 инфицированных COVID-19
За последние сутки на территории Архангельской области региональный референс-центр выявил ещё 72 новых случая COVID-19.
Новости Дня 09:44
Финансы
Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
Общество
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
RT на русском 09:18
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС
Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
РИА Новости 07:55
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Здоровье
Волгоградцам рассказали об условиях выхода из режима самоизоляции
Как отметила главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений, необходимо привести в норму три показателя: Коэффициент распространения инфекции — то есть, сколько здоровых людей может инфицировать один зараженный человек.
ИА Городские вести. Волгоград 08:22
Экономика
В России объем трансграничных переводов в марте упал на треть
Объем трансграничных переводов в России в марте составил $687 млн, что примерно на 34% меньше, чем годом ранее, когда этот показатель превышал $1 млрд, следует из материалов Банка России.
ТАСС 08:47
Игры
Разработчики Minecraft сменили название и логотип студии
Компания Mojang сменила название на Mojang Studios и продемонстрировала свой новый логотип.
NewInform 05:36
Общество
Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
Футбол
Сергей Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»
О зарплате Семака в официальных источниках ничего не говорится, но ранее инсайдеры сообщали, что "Зенит" готов предложить главному тренеру 1,8 млн евро или 140 млн рублей в год.
Вести.Ru 08:20
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820
Rusargument 05:16
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Предсказано появление максимально простого въезда в Россию
Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми.
Lenta.ru 05:11
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем-именинником
Юмористка шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала семейные снимки. В ее личном микроблоге появились фотографии мужа.
Городовой 03:31