Политика
РИА НовостиУкраина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму и Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД. Парады Победы прошли накануне в Севастополе, Симферополе и Керчи, а также в Донецке и Луганске.
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Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Здоровье
В Саратове у скончавшегося медика был подтвержден коронавирус
У скончавшейся 53-летней заведующей отделения городской больницы №1 Саратова был положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ Саратов 06:50
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Биатлон
Драчев примет участие во внеочередных выборах президента СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что будет принимать участие в выборах главы организации на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая запланирована на 11 июля в Химках.
Матч ТВ 06:21
Политика
Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова
Новым руководителем Россотрудничества — агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом — стал депутат и тележурналист Евгений Примаков.
РБК 07:15
Кино
Робот с ИИ исполнит главную роль в фантастическом фильме
Японский робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит главную роль в фантастическом фильме под названием b («б»). Съёмки, предположительно, пройдут провести в Европе в июне 2021 года.
News.ru 08:45
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Политика
В Кремле опровергли информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Ранее появилась информация о том, что Лукашенко уехал из Москвы сразу после военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
РЕН ТВ вчера в 22:36
Армия и оружие
У российской «Арматы» прошли «детские болезни»
Стадия «детских болезней» у техники на платформе «Армата» прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады Уралвагонзавода, готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
Lenta.ru 08:36
Армия и оружие
В США заявили, что за учениями «Кавказ-2020» последует захват Херсона
Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия "под прикрытием" учений "Кавказ-2020" может попытаться захватить перекрывающую подачу воды в Крым дамбу в Херсонской области.
Газета.Ru 07:32
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Общество
Россия в 2023 году доставит на МКС двух космических туристов
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на Международную космическую станцию (МКС), сообщает корпорация.
Интерфакс 08:37
Игры
Журналисты опасаются за грядущую Marvel’s Avengers
Разработчики провели часовую трансляцию и рассказали о механике игры. Студия Square Enix представила свою игру Marvel’s Avengers.
NewInform 02:47
Авто
Немецкий дистрибьютор Lada просит возобновления поставок машин
Напомним, что официальные поставки машин Lada на европейский рынок были прекращены ещё в прошлом году.
Тарантас Ньюс 06:53
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с нападающим Павлом Карнауховым на три года
Нападающий Павел Карнаухов продлил контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Чемпионат 07:24
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Политика
В Раде заявили о плане по уничтожению Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию".
РИА Новости вчера в 21:06
Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
Общество
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
РИА Новости вчера в 09:12
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Общество
«Аэрофлот» перевозит пассажиров за рубеж под видом грузовых рейсов
Билеты продают только в одну сторону. «Аэрофлот» выполняет эти рейсы как грузовые, объяснили двое сотрудников компании.
Daily 03:42
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
Польша выдала России участника криминальных войн 90-х годов
Польша выдала России обвиняемого в убийстве Вячеслава Исминдирова, участвовавшего в криминальных войнах 90-х годов.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
Около 30 человек задержаны на Алтуфьевском шоссе в результате стрельбы
Вечерняя Москва 23 июня в 16:11