с чего всё началось

Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму и Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД. Парады Победы прошли накануне в Севастополе, Симферополе и Керчи, а также в Донецке и Луганске.

Общество Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press. 51

Экономика Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".

Здоровье В Саратове у скончавшегося медика был подтвержден коронавирус У скончавшейся 53-летней заведующей отделения городской больницы №1 Саратова был положительный тест на коронавирус.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй. 3,7K

Биатлон Драчев примет участие во внеочередных выборах президента СБР Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что будет принимать участие в выборах главы организации на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая запланирована на 11 июля в Химках.

Политика Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова Новым руководителем Россотрудничества — агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом — стал депутат и тележурналист Евгений Примаков. 64

Кино Робот с ИИ исполнит главную роль в фантастическом фильме Японский робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит главную роль в фантастическом фильме под названием b («б»). Съёмки, предположительно, пройдут провести в Европе в июне 2021 года. 1

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве. 868

Культура Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет. 119

Политика В Кремле опровергли информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада Ранее появилась информация о том, что Лукашенко уехал из Москвы сразу после военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 1,3K

Общество Россия в 2023 году доставит на МКС двух космических туристов Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на Международную космическую станцию (МКС), сообщает корпорация.

Игры Журналисты опасаются за грядущую Marvel’s Avengers Разработчики провели часовую трансляцию и рассказали о механике игры. Студия Square Enix представила свою игру Marvel’s Avengers. 2

Авто Немецкий дистрибьютор Lada просит возобновления поставок машин Напомним, что официальные поставки машин Lada на европейский рынок были прекращены ещё в прошлом году.

Хоккей ЦСКА продлил контракт с нападающим Павлом Карнауховым на три года Нападающий Павел Карнаухов продлил контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Общество Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования. 1,1K

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне. 451

Политика В Раде заявили о плане по уничтожению Украины Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию". 883