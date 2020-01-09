с чего всё началось

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, передает РИА Новости.

Общество В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.

Наука Найдено древнее предсказание климатической катастрофы Шведские ученые выяснили, что рунический камень из Рёка (Rök runestone), который был воздвигнут викингами около 1200 лет назад, служил предостережением перед глобальным климатическим кризисом, которого опасались древние скандинавы.

Политика Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.

Общество Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Экономика Пенсии неработающих пенсионеров повысились Увеличение страховых пенсий, как и в предыдущие годы, произошло только у неработающих пенсионеров.

Происшествия В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.