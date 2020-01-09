Политика
Аргументы и ФактыМИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.RT на русскомвчера в 15:19
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