Альтернативой Минским договоренностям может стать "операция по поддержанию мира", которая вообще не предусмотрена Минским процессом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Пристайко в интервью украинским СМИ.

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