Политика
ИА НовороссияМИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям
Альтернативой Минским договоренностям может стать "операция по поддержанию мира", которая вообще не предусмотрена Минским процессом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Пристайко в интервью украинским СМИ.
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Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
Киев заявил о поиске компромисса с Германией по «Северному потоку – 2»
Украина работает над тем, чтобы найти компромисс с Германией по поводу «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Михаил Галин, хозяин толстого кота, которого отказывались пускать в салон самолета на рейс "Аэрофлота", сообщил РИА Новости, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании и он решил принять такое предложение .
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит обычный экран
Политика
Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Общество
Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Происшествия
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку
Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Армия и оружие
Боевики ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня — ДНР
Политика
МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Тренер «Ростова» прокомментировал первый матч Павла Мамаева
Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал игру Павла Мамаева в товарищеской встрече с «Краснодаром», сообщает «Спорт-Экспресс».
Здоровье
Электронные медкарты входят в оборот поликлиник и больниц Ленобласти
До конца 2019 года в Ленобласти еще 31 поликлиника и 17 стационаров перейдут на электронные медкарты.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG 15 ноября передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его поляки не намерены.
Авто
АвтоВАЗ приготовил для Lada XRAY новую комплектацию «Instinct»
В настоящее время АвтоВАЗ разрабатывает новую комплектацию для модели Lada XRAY под названием «Instinct».
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Футбол
Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии
Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.