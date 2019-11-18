Альтернативой Минским договоренностям может стать "операция по поддержанию мира", которая вообще не предусмотрена Минским процессом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Пристайко в интервью украинским СМИ.

Общество Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота» Михаил Галин, хозяин толстого кота, которого отказывались пускать в салон самолета на рейс "Аэрофлота", сообщил РИА Новости, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании и он решил принять такое предложение .

Политика Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».

Политика Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.

Политика Китайцы назвали четыре слабые стороны России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.

Общество Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.

Шоу-бизнес Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.

Политика МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).

Энергетика Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» Польская государственная энергетическая компания PGNiG 15 ноября передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его поляки не намерены.