Политика
ИА НовороссияМИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям
Альтернативой Минским договоренностям может стать "операция по поддержанию мира", которая вообще не предусмотрена Минским процессом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Пристайко в интервью украинским СМИ.
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Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском 08:15
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Политика
Украинские буксиры идут к мысу Такиль для передачи кораблей
Украинские суда "Сапфир", "Титан" и "Гайдамак" приблизились к Керченскому полуострову и продолжают движение к мысу Такиль, где должна произойти передача задержанных год назад кораблей.
РИА Новости Крым 03:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Известия 08:41
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
RT на русском 08:46
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом растет живот
Gazeta.SPb 07:52
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Политика
В Крыму призвали Украину вернуть арестованный сейнер «Норд»
Напомним, крымский сейнер «Норд» с десятью членами экипажа на борту был задержан в Азовском море украинскими пограничниками 25 марта 2018 года.
Аргументы и Факты 09:40
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ по улучшению расчетов между компаниями
"Выйти из соглашения о мерах обеспечения улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран Содружества Независимых Государств", - говорится в опубликованном указе Зеленского.
ТАСС 09:17
Авто
Старый Nissan Leaf провалил краш-тесты
Европейская компания по проверке транспортных средств решила изменить методику Euro NCAP и провести более жесткий краш-тест японского электрокара.
SpeedMe 04:49
Футбол
Ростовский СКА сыграл против ЦСКА
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5.
161.ru 08:16
Футбол
Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой
Life.ru вчера в 13:09
Политика
В Кремле назвали дату встречи в «нормандском формате»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТК Звезда 05:03
Технологии
На территории РФ разрабатывают приложение для двигателя автомобиля
Эксперты в области новых технологий сообщили, что менее, чем через три года, они смогут выпустить приложение, которое на основе анализа звука и данных, полученных с номера телефона владельца, смогут определить неисправность в транспорте.
Vevby.ru 03:10
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Армия и оружие
Як-130 сделают более боевым самолетом
Справка Mil.Press Военное Як-130 – двухместный учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летчиков современной военной авиации, в том числе сверхманевренных истребителей.
Военное.РФ 01:47
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
РБК 02:44
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Общество
Студенты и преподаватели МГУ потребовали вернуть выборы ректора
Выборы ректора в МГУ отменили 10 лет назад. Уже в следующем месяце полномочия 80-летнего ректора Виктора Садовничего истекают.
Эхо Москвы 08:32
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Известия 08:25
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Эхо Москвы 00:30
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году.
News.ru 08:37
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат вчера в 09:45
Здоровье
Врач-остеопат предупредил об опасности выпяченного живота
Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему происходит выпячивание живота, чем это может быть опасно и как это исправить.
Вечерняя Москва 05:37