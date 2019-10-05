Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Украины назвал возможные сроки встречи в «нормандском формате»

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться в конце октября, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает
 УНН.
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