Политика
КоммерсантъМИД Украины назвал возможные сроки встречи в «нормандском формате»
Встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться в конце октября, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает УНН.РБКвчера в 20:20
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Украина рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Московский Комсомолецвчера в 17:55
Киев надеется, что встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в конце октября
Комсомольская правдавчера в 17:47
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