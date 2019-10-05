с чего всё началось

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться в конце октября, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Происшествия В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.

Экономика Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2» Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.

Армия и оружие Завершились летные испытания нового спутника «Глонасс-К» Как пояснил Нестечук, комплексные летные испытания всей навигационной системы ГЛОНАСС с новым спутником должны завершиться в первом полугодии 2020 года.

Политика Венгрия изымает выданные украинцам паспорта Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.

Политика В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.

Происшествия В Подмосковье убили 17-летнюю студентку Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.