Внешнеполитическое ведомство Украины делает ненавистнические заявления и является "рассадником шизофрении". Так в Верховной Раде охарактеризовали работу украинского МИДа в связи со сделанным им заявлением в годовщину трагедии 2 мая в Одессе.

Общество В Башкирии отменяют режим самоизоляции С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. 12

Политика Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса. 68

Общество Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 283

Политика Новым начальником сахалинских пограничников стал генерал из Ингушетии В Сахалинской области новый начальник пограничной службы ФСБ — на место Сергея Кудряшова назначен генерал-майор Игорь Ювженко.

Общество Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%. 4

Футбол Василий Уткин: Если вы готовы нести деньги в фонд, потому что его рекламируют футболисты, вы идиоты Если вы видите, что инвестиционный фонд рекламируют ФУТБОЛИСТЫ, причем больше особо никто, и на этом основании готовы нести туда деньги, то это случай естественного отбора.

Общество Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей 11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 482

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.

Политика В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 518

Общество Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим. 1

Общество В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности «При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны», — заявил Никитин. 39

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 751

Театры В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра. 4

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 1,7K