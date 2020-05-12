Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД Украины назвали рассадником шизофрении

Внешнеполитическое ведомство Украины делает ненавистнические заявления и является "рассадником шизофрении". Так в Верховной Раде охарактеризовали работу украинского МИДа в связи со сделанным им заявлением в годовщину трагедии 2 мая в Одессе.
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Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

Комсомольская правда01:10

Депутат рады назвал украинский МИД рассадником шизофрении

Известия00:16

Заявление МИД Украины по трагедии 2 мая в Одессе признали «пределом полуфашистской тупости»

Взгляд.ру00:08

В Раде назвали МИД Украины «рассадником шизофрении»

Lenta.ru00:09

В украинском парламенте назвали МИД рассадником шизофрении

Московский Комсомолецвчера в 23:36

Украинский депутат назвал МИД страны рассадником шизофрении

Life.ruвчера в 23:21

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

РИА Новостивчера в 22:31
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество

В Башкирии отменяют режим самоизоляции

С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
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Политика

Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений

Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
Обозреватель Врн вчера в 13:32
68
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
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Политика

Новым начальником сахалинских пограничников стал генерал из Ингушетии

В Сахалинской области новый начальник пограничной службы ФСБ — на место Сергея Кудряшова назначен генерал-майор Игорь Ювженко.
Сахалин.Инфо вчера в 22:20
Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело вчера в 04:35
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Происшествия

В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека

Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM 10 мая в 03:11
525
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
4
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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Футбол

Василий Уткин: Если вы готовы нести деньги в фонд, потому что его рекламируют футболисты, вы идиоты

Если вы видите, что инвестиционный фонд рекламируют ФУТБОЛИСТЫ, причем больше особо никто, и на этом основании готовы нести туда деньги, то это случай естественного отбора.
Bookmaker-ratings.ru 02:19
Шоу-бизнес

Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков

Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
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Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
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Здоровье

В Краснодарском крае выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае карантин по коронавирусу продлили до 23 мая.
Кубань 24 вчера в 03:46
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews вчера в 01:32
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.
РИА Новости 02:58
Политика

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Общество

С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей

Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
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Общество

Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима

Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим.
Говорит Москва 03:19
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Общество

В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности

«При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны», — заявил Никитин.
Ньюс-НН 02:17
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Театры

В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева

Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
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Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
1,7K
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Футбол

Чинквини: «Я бы купил Алексея Миранчука. Головин ограничен физически»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини сравнил полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Локомотив»).
Sport24.ru 02:56
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В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

РИА Новости 10 мая в 15:02
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В апреле продажи АвтоВАЗа снизились в три раза

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