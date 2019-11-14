Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
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с чего всё началось
— И если мы увидим, что они не срабатывают и это ведёт к постоянному затягиванию бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса, — сказал Пристайко BBC News —Украина
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