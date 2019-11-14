Политика
КоммерсантъМИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
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Глава МИД Украины сообщил о возможном выходе страны из «минских договоренностей»
Комсомольская правда04:24
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В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
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Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
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Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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РИА Новости 03:59
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Представлен 16-дюймовый MacBook Pro
Сегодня Apple представила свой 16-дюймовый MacBook Pro. Его стоимость начинается от $2400 и доходит до $6099.
The GEEK вчера в 09:29
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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
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Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
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Создан онлайн-сервис для диагностики степени изношенности тела
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Актуальные Новости 02:14
Армия и оружие
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.
Известия вчера в 23:49
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП
Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
REGNUM 00:50
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
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Общество
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Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 19:57
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Игры
Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры
Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
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