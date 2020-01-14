Политика

Мой БрянскМой БрянскМИД Украины объяснил свою позицию по антисемитизму

Ранее МИД Израиля осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине. Там подчеркнули, что внутренним делом страны не может быть память о холокосте.
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Чествование убийц евреев не внутреннее дело Украины – Израиль

REGNUM09:36

В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине

RT на русском10:42

Украина разъяснила позицию по антисемитизму

Lenta.ru11:10

Израиль осудил героизацию лиц, ответственных за убийства евреев на Украине

Московский Комсомолец10:07

МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

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МИД Украины объяснил свою позицию по антисемитизму

РИА Новости10:20

МИД Израиля осудил прославление убийств евреев на Украине

Российская газета12:19
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
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Общество

Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева мразями

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оставил крайне неоднозначный пост в Фейсбуке, чем вызвал гнев части своих подписчиков.
Телепрограмма 06:51
Общество

Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, а также информацию, на что ранее были потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Комсомольская правда 07:47
Происшествия

В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Газета.Ru 19:58
Политика

В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.
РИА Новости 15:59
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
РИА Новости 13:31
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру на 108 Мп

The GEEK 04:03
Космос

Что-то пошло не так: почему не сбылся прогноз о колонизации Марса

НТВ вчера в 08:45
Политика

США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов

США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:11
Политика

Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM 15:34
Происшествия

Женщина задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь

В городе Гатчине в Ленинградской области женщина задушила своего бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь.
РЕН ТВ 02:40
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Lenta.ru 07:53
Общество

РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах

РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
РБК 11:55
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

ТАСС 05:40
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

Мой Брянск 12 января в 05:26
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Происшествия

Житель Забайкалья признался в убийстве и расчленении читинки

Известия 03:52
Здоровье

Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний

По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
ФедералПресс 12 января в 09:12
Здоровье

Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы

Немецкий врач-онколог назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Ugpressa.ru 03:31
Политика

Россию хотят сделать виновной в крушении украинского Boeing в Иране

В интервью украинскому телеканалу «Прямой» Ельченко заявил, что ответственность за сбитый лайнер лежит в том числе на поставщике ракет для их комплексов ПВО, то есть России.
URA.Ru 18:26
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
РИА Новости 02:22
Политика

Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
РИА Новости 19:03
Армия и оружие

Камчатские сторожевые: новые БМП прикроют стратегические подлодки

Известия 16:01
Происшествия

Трех забайкальцев задержали после разбойного налета на магазин

Трое жителей Борзинского района задержаны по подозрению в двух разбойных нападениях и покушении на кражу.
Московский Комсомолец Чита 18:49
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru 17:39
Хоккей

«Ак Барс» побеждает «Амур» в серии буллитов

ГЛАС.RU 13:44
Здоровье

Семилетняя Лера Ким получит 2,6 млн из сахалинского бюджета на лечение в Израиле

Семилетняя сахалинка Валерия Ким пройдет курс лечения от нейробластомы в Израиле благодаря помощи из сахалинского бюджета.
Сахалин.Инфо 00:17
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