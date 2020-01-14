Ранее МИД Израиля осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине. Там подчеркнули, что внутренним делом страны не может быть память о холокосте.

МИД Украины объяснил свою позицию по антисемитизму

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