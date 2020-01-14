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Мой БрянскМИД Украины объяснил свою позицию по антисемитизму
Ранее МИД Израиля осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине. Там подчеркнули, что внутренним делом страны не может быть память о холокосте.
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Израиль осудил героизацию лиц, ответственных за убийства евреев на Украине
Московский Комсомолец10:07
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