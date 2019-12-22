Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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с чего всё началось
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дает Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте
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РИА Новостивчера в 18:30

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Ужесточения паспортного режима на Украине должно предотвратить бегство преступников в Россию

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МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Lenta.ruвчера в 20:20

Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

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Киев объяснил запрет на выезд в Россию по внутреннему паспорту

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Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

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Власти Украины рассказали, зачем усложняют для своих граждан въезд в Россию

URA.Ruвчера в 19:07

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

РИА Новостивчера в 18:30
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Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

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Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Политика

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 06:45
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

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Общество

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В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
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Блогер Давид Манукян признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался в любви поп-диве Ольге Бузовой. Так, слухи об отношениях звезд ходят давно.
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Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
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Tesla Model 3 может стать быстрее

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В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

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Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
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Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
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Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил

Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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