с чего всё началось

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Политика МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.

Наука Обнаружен древнейший в мире лес Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.

Спорт WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории «Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.

Политика Макрон отказался от президентской пенсии Как сообщает издание, решение касается и той пенсии, которая должна полагаться Макрону после окончания его первого президентского срока в мае 2022 года, а также той выплаты, которая у него будет, если ему удастся остаться на второй срок.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Футбол Моуринью: мне не нужны новые футболисты в январе Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» подтвердил, что клуб не планирует приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно.

Авто В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.