Политика
РИА НовостиМИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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с чего всё началось
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дает Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.РИА Новостивчера в 18:30
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Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов
Глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Политика
Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода
Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Происшествия
СПЧ просит проверить задержание журналистов после стрельбы на Лубянке
Журналист рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы у здания ФСБ.
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Спорт
WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории
«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Как сообщает издание, решение касается и той пенсии, которая должна полагаться Макрону после окончания его первого президентского срока в мае 2022 года, а также той выплаты, которая у него будет, если ему удастся остаться на второй срок.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Футбол
Моуринью: мне не нужны новые футболисты в январе
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» подтвердил, что клуб не планирует приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно.
Хоккей
«Ак Барс» обменяет Ткачева, самый вероятный клуб — «Локомотив»
Взамен казанский клуб получит двух игроков. Прошедшим летом Ткачев подписал новый двухлетний контракт с клубом.
Футбол
Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»
«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Гаджеты
Radeon RX 5600 XT приписывают GPU от Radeon RX 5700 и выход в январе
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира, в финале обыграв бразильский "Фламенго".
Здоровье
Медик назвала три правила для оздоровления кишечника
По словам специалиста есть три правила, следуя которым можно добиться оздоровления кишечника.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Происшествия
В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края увеличилось до 10 человек.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Алексея Миранчука за 40 млн евро
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 40 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.