Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Читать в источнике
Комментировать85
Вадим Пристайко
Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем.
— Вадим Пристайко, украинский политикРИА Новости вчера в 18:30
с чего всё началось
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте
.
РИА Новостивчера в 18:30

Подробнее о событии

МИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам

Газета.Ru01:28

Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

Известиявчера в 20:27

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Lenta.ruвчера в 20:20

Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

РБКвчера в 20:17

Глава МИД Украины назвал «преимущества» въезда украинцев в РФ по загранпаспорту

Народные новостивчера в 19:43

Власти Украины рассказали, зачем усложняют для своих граждан въезд в Россию

URA.Ruвчера в 19:07

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

РИА Новостивчера в 18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

«Газпром» выплатит Украине $3 млрд

Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Дождь 20 декабря в 08:38
Энергетика

Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза».
Мой Брянск вчера в 12:26
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM вчера в 07:48
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 20 декабря в 15:11
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Кино

Авторы Siegecraft и Gunscape сделают игры о супергероях издательства Valiant

Компания Valiant Entertainment заключила договор о сотрудничестве с независимой студией Blowfish, выпустившей боевик Gunscape и стратегию Siegecraft.
Игромания.ру вчера в 15:09
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
RT на русском вчера в 15:10
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 13:04
Наука

Патент недели: как можно обмануть атеросклероз

Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Популярная механика 17 декабря в 01:02
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru вчера в 08:17
Наука

Метаповерхность отразила свет невзаимно

Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
N+1 вчера в 05:31
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Популярная механика 19 декабря в 10:50
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости 00:00
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru 20 декабря в 04:32
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Политика

В Хорватии пройдут выборы президента страны

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.
ТАСС вчера в 16:01
Политика

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале года, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:46
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество

В закон о воинской службе внесли изменения

Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Газета.Ru вчера в 09:16
Происшествия

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Газета.Ru вчера в 16:32
Кино

Определены худшие фильмы 2019 года

Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
Lenta.ru вчера в 19:11
Авто

Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году

В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Car.ru 19 декабря в 21:53
Технологии

Патенты DJI: что компания может выпустить в 2020?

3DNews 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное