с чего всё началось

Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем.

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Политика «Газпром» выплатит Украине $3 млрд Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Шоу-бизнес Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.

Политика Часть украинцев лишат соцвыплат Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).

Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

Наука Патент недели: как можно обмануть атеросклероз Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.

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Политика Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале года, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.

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Происшествия Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.