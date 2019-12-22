Политика
Газета.RuМИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам
Ужесточение правил поездок украинцев в Россию позволит снизить количество нарушителей украинских законов, пытающихся скрыться от ответственности на российской территории. Об этом написал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дает Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.РИА Новостивчера в 18:30
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