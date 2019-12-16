В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию УНИАН. "Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня" может быть объявлено 20 или 21 декабря.

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе

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