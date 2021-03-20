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Lenta.ru

МИД Украины отказался признавать указ о запрете владения землей в Крыму

МИД Украины отказался признавать указ президента России Владимира Путина о запрете на владение иностранцами участками, включенными в перечень приграничных территорий в Крыму. Об этом заявил спикер украинского ведомства Олег Николенко, передает ТАСС.В источнике
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Юрий Бойкоукраинский политик
Отрезать Крым нельзя. Нам надо постоянно общаться, и в этом, наверное, будет правда. Конечно, мы не одобряем это решение, потому что любой запрет — он плох.Lenta.ru

Подробнее о событии

МИД Украины не признает российский запрет на владение землей в Крыму иностранцами

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