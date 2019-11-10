Политика
РБКМИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине. Он оказал задержанному необходимую помощь и провел консультации.
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Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Футбол
Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе
На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
Чемпионат 02:00
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Honor 9X
Компания объявила о начале продаж в России смартфонов Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru 08:22
Происшествия
Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части
Уралинформбюро вчера в 03:27
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Космос
Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки
N+1 07 ноября в 19:01
Технологии
В Кургане построят цех по производству созданного в Сибири лекарства от язвы
Фармакологическая компания Bright Way запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН).
ТАСС вчера в 22:10
Общество
Начался выпуск последних белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Выпуск последней группы из 31 белухи из "китовой тюрьмы" в бухте Успения в Приморском крае начали специалисты, сообщает ИА PrimaMedia.
PrimaMedia.ru 20:33
Политика
Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в рамках общения с журналистами в Белом доме заявил, что он готов предоставить расшифровку еще одного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 13:29
Происшествия
Дайвер перестал выходить на связь во Владивостоке
Ваземиллер Павел, 1988 года рождения, пропал 8 ноября 2019 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ПримПоиск.
Владивосток-Новости вчера в 20:51
Культура
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
Lenta.ru 19:49
Кино
Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым
Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Культуромания 07 ноября в 14:38
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Хоккей
НХЛ. Гол и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас»
"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Вегас Голден Найтс" 5:2. Первую шайбу в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Дмитрий Орлов.
Вести.Ru 22:14
Происшествия
Устроивший поджог студии Kyoto Animation японец признал свою вину
Житель Японии, который был арестован по подозрению в поджоге студии анимационной компании Kyoto Animation, признал вину в совершении преступления.
Известия 21:40
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 17:33
Общество
В России предложили поощрять аккуратных водителей
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.
Известия 17:58
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Взгляд.ру вчера в 10:28
Хоккей
Джон Купер: в Стокгольме «Тампа» выросла как команда
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бей Лайтнинг" Джон Купер высказался по поводу прошедших матчей с "Баффало Сэйбрз" в рамках турнира NHL Global Series, который прошел в Стокгольме, Швеция.
Газета.Ru 20:25
Происшествия
В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека
В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
РБК вчера в 23:31
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия 21:53
Общество
В Минздраве назвали причины убыли населения
Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.
Аргументы и Факты 11:05
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru 17:09