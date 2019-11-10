Политика

РБКРБКМИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине. Он оказал задержанному необходимую помощь и провел консультации.
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Посол Украины прокомментировал задержание в Польше украинского националиста

RT на русском18:29

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

РИА Новости22:23

МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше

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МИД Украины отреагировал на задержание в Польше националиста Мазура

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Посол Украины оценил задержание лидера националистов в Польше

Газета.Ru18:56

В МИД Украины отреагировали на задержание националиста Мазура в Польше

ТК Звезда19:05

Посол Украины потребует освобождения националиста задержанного в Польше

REGNUM19:45
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В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
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