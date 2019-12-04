с чего всё началось

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - добавили в МИД. Ранее Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

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