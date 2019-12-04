Политика
ТАССМИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - добавили в МИД. Ранее Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
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Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Политика
Вучич счел возможным предотвращение бомбардировки Югославии при Путине
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин не допустил бы бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, если бы был тогда президентом России.
Политика
На Украине задержали члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, россияне без медалей
Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Футбол
Алиссон — о призе Яшина: «Месси мне сильно помог»
Помимо Алиссона на приз имени Яшина были номинированы еще 9 вратарей: Войцех Щенсны («Ювентус»), Андре Онана («Аякс»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Ян Облак («Атлетико»), Самир Ханданович («Интер»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур») и Эдерсон («Манчестер Сити»).
Общество
Instagram начнет спрашивать возраст при регистрации
Ранее, 28 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Футбол
Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
Наука
Кошки выражают эмоции с помощью мимики, которую мы не видим
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики с обоснованием необходимости снижения тарифа на транзит газа через территорию страны.
Происшествия
Массовую аварию спровоцировал водитель грузовика в Калуге
Авария произошла днем в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек
Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах.
Происшествия
Во ФСИН опровергли слухи о «плохом состоянии» Шестуна
В столичном управлении ФСИН опровергли информацию о плохом состоянии здоровья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передает РИА Новости.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Общество
Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлены обвинения
Бывший президент Армении Серж Саргсян 23 апреля 2018 года подал в отставку на фоне акций протеста против избрания его премьером.
Музыка
Объявлена самая популярная песня года
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила дату своих четвертых родов
С момента объявления о четвертой беременности 31-летняя Оксана Самойлова с каждым днем интригует поклонников все больше и больше.
Общество
Прокурор потребовал назначить Егору Жукову четыре года колонии
«Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана, и требует приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует агентство слова обвинителя.
Политика
Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Фигурное катание
Короткую программу у одиночниц в финале Гран-при откроет Косторная
Российская фигуристка Алёна Косторная выступит первой в короткой программе в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине.