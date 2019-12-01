Политика
РосбалтМИД Украины ответил на предупреждения Володина о потере территорий
Замглавы МИДа Украины Василий Боднар ответил на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе потери Украиной своих территорий из-за «притеснения малых народов».
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Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Общество
Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Происшествия
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Происшествия
Трое подростков утонули в Брянской области
Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
Украина претендует на «пару областей России»
По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына
Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Транзит газа не станет темой переговоров в нормандском формате
В середине ноября стало известно, что 9 декабря в Париже пройдет встреча в нормандском формате.
Общество
Совфед представил законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации представил законопроект о домашнем насилии. Документ направлен на профилактику семейно-бытового насилия.
Экономика
Строительство Северного обхода Калининграда продолжится в 2020 году
Строительство второго этапа автодороги "Северный обход Калининграда" начнется в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
Финансы
Лучше рынка будут «Газпром» и дивидендные бумаги
Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома».
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Футбол
Вице-президент клуба фанатов «Мальме» назвал Ибрагимовича предателем
Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур рассказал, с чем связан конфликт болельщиков клуба со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах
В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Общество
В Москве навсегда закрылся киноцентр «Соловей»
Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице навсегда закрылся для зрителей.
Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Наука
Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями
Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Гаджеты
В России резко снизилась минимальная цена на iPhone
Приобрести самую старую из обновляемых версий смартфона можно меньше, чем за 20 тысяч рублей. iPhone 6S на 32 гигабайта впервые стоит 19995 рублей.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.