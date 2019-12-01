Замглавы МИДа Украины Василий Боднар ответил на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе потери Украиной своих территорий из-за «притеснения малых народов».

МИД Украины ответил на предупреждения Володина о потере территорий

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