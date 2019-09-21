Политика

РБКРБКМИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
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Украина прокомментировала «давление Трампа на Зеленского»

Lenta.ruвчера в 22:34

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал «дружеским» июльский телефонный разговор президентов Украины и США

Эхо Москвывчера в 22:05

Глава МИД Украины отрицает, что Трамп давил на Зеленского по «делу Байдена»

ТАССвчера в 17:09

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

РБКвчера в 20:20

В Киеве заявили о праве Украины на «свои тайны» в связи с «делом Байдена»

Взгляд.рувчера в 20:05

«Долгий дружеский разговор»: Украинский министр по-своему объяснил «давление» Трампа на Зеленского

Царьградвчера в 18:11

МИД Украины опроверг данные о давлении Трампа на Зеленского

РЕН ТВвчера в 20:22
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Происшествия

В Курганской области задержали экс-главу Кетовского района

Сотрудники управления ФСБ по Курганской области задержали бывшего главу Кетовского района Александра Носкова.
ТАСС вчера в 04:52
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Общество

Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Российская газета вчера в 02:21
Политика

Хуситы объявили о прекращении атак против Саудовской Аравии

В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.
Ридус вчера в 15:39
Политика

Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде

РБК вчера в 22:45
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Космос

Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами

Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Космос

Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину

На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ 17 сентября в 20:56
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет.
РБК вчера в 23:39
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru вчера в 06:02
Происшествия

Якутского шамана отпустили из психбольницы

Газета.Ru вчера в 09:03
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Кино

Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

«С прискорбием сообщаем, о том что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России, актер ТЮЗа имени Брянцева Игорь Георгиевич Шибанов», — сказано в сообщении театра.
Телеканал 360° вчера в 11:19
Путешествия

В Иркутской области ограничили туризм на Байкале

Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс вчера в 07:41
Политика

Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа»

Победительница 6-го сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина сегодня, 19 сентября, вышла замуж.
Блокнот.ру 19 сентября в 11:50
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика

В Китае оценили встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне

«Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:31
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения нефти дронов

Представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал в прямом эфире арабских телеканалов обломки четырех крылатых ракет, которые атаковали одно из двух нефтяных месторождений на востоке страны.
Москва 24 18 сентября в 14:03
Экономика

Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза

Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РБК вчера в 15:03
Футбол

РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ

Профиль вчера в 14:42
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена

В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Гаджеты

Xiaomi презентовала новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi Corporation презентовала широкой общественности новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A.
Актуальные Новости 19 сентября в 01:16
Футбол

«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ

«Борнмут» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в АПЛ. На счету «Саутгемптона» 7 очков и 10-я позиция.
Sport24.ru вчера в 16:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
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