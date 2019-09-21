Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Происшествия В Финляндии завели дело о российских волкособах Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.

Армия и оружие Колонна российской военной техники напугала украинцев Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Общество В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Общество В Москве стартует девятый международный фестиваль «Круг света» Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.

Шоу-бизнес Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание Театральный режиссер Константин Богомолов сделал признание после свадьбы с Ксенией Собчак.

Политика Киев продаст ракетный крейсер «Украина» Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Авто Узбекский Ravon вернулся на автомобильный рынок России Узбекский бренд Ravon вернулся на рынок России, официальные дилеры уже открыли продажи трех моделей марки.

Политика Трамп счел действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.

Политика Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Происшествия Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.

Политика Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.

Общество Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.

Политика На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.