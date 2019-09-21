Политика
РБКМИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
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Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели вчера в 09:31
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
В Москве стартует девятый международный фестиваль «Круг света»
Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.
РИА Новости 19 сентября в 19:56
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49
Шоу-бизнес
Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание
Театральный режиссер Константин Богомолов сделал признание после свадьбы с Ксенией Собчак.
ФАН вчера в 12:14
Политика
Киев продаст ракетный крейсер «Украина»
Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Авто
Узбекский Ravon вернулся на автомобильный рынок России
Узбекский бренд Ravon вернулся на рынок России, официальные дилеры уже открыли продажи трех моделей марки.
iReactor 03:36
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
RT на русском вчера в 14:19
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
BFM.ru 02:46
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Происшествия
Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.
Московский Комсомолец 04:18
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Политика
Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии
Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.
Известия вчера в 14:50
Авто
Mazda отзывает в России более 200 кроссоверов Mazda CX-9
32CARS.ru вчера в 04:26
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Общество
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера
О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22