Политика

РБКРБКМИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
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В МИД Украины ответили на информацию о давлении Трампа на Зеленского

РЕН ТВ03:09

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал «дружеским» июльский телефонный разговор президентов Украины и США

Эхо Москвывчера в 22:05

Глава МИД Украины отрицает, что Трамп давил на Зеленского по «делу Байдена»

ТАССвчера в 17:09

В Киеве заявили о праве Украины на «свои тайны» в связи с «делом Байдена»

Взгляд.рувчера в 20:05

МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского

РИА Новостивчера в 19:53

«Долгий дружеский разговор»: Украинский министр по-своему объяснил «давление» Трампа на Зеленского

Царьградвчера в 18:11

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

РБКвчера в 20:20
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Происшествия

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Армия и оружие

Колонна российской военной техники напугала украинцев

Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели вчера в 09:31
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Общество

В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов

Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

В Москве стартует девятый международный фестиваль «Круг света»

Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.
РИА Новости 19 сентября в 19:56
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 19 сентября в 05:49
Шоу-бизнес

Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание

Театральный режиссер Константин Богомолов сделал признание после свадьбы с Ксенией Собчак.
ФАН вчера в 12:14
Политика

Киев продаст ракетный крейсер «Украина»

Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Авто

Узбекский Ravon вернулся на автомобильный рынок России

Узбекский бренд Ravon вернулся на рынок России, официальные дилеры уже открыли продажи трех моделей марки.
iReactor 03:36
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

RT на русском вчера в 14:19
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика

Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
BFM.ru 02:46
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Происшествия

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.
Московский Комсомолец 04:18
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Политика

Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии

Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.
Известия вчера в 14:50
Авто

Mazda отзывает в России более 200 кроссоверов Mazda CX-9

32CARS.ru вчера в 04:26
Политика

Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Происшествия

В Азовском море пропал катер с тремя людьми

ТАСС 00:44
Общество

Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
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Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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