Предполагается, что его объявят 20 или 21 декабря. МИД Украины озвучил даты планируемого перемирия в Донбассе. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью УНИАН.

Экономика Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.

Политика Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.

Политика Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.

Авто Opel вернулся на российский рынок Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Гаджеты В Россию привезут вьетнамские «умные» телевизоры Вьетнамская компания VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company объявила о запуске пяти моделей «умных» телевизоров с Android TV.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Общество РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.

Экономика Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3% по сравнению с ноябрем 2018 г. и снизилось на 2,5% к октябрю, свидетельствуют данные Росстата.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Фигурное катание Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.

Политика Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.