Политика
Деловое.ТВМИД Украины озвучил даты планируемого перемирия в Донбассе
Предполагается, что его объявят 20 или 21 декабря. МИД Украины озвучил даты планируемого перемирия в Донбассе. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью УНИАН.
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Экономика
Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году
По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Происшествия
В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Политика
Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ
В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года
Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года.
Происшествия
Уволенный россиянин застрелил своего начальника
В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Гаджеты
В Россию привезут вьетнамские «умные» телевизоры
Вьетнамская компания VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company объявила о запуске пяти моделей «умных» телевизоров с Android TV.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Экономика
Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3% по сравнению с ноябрем 2018 г. и снизилось на 2,5% к октябрю, свидетельствуют данные Росстата.
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Общество
В Госдуме придумали замену смертной казни
Вместо смертной казни в Госдуме придумали наказание. Это пожизненное лишение свободы.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщила в интервью "Эху Москвы" посол Франции в России Сильви Берманн.
Биатлон