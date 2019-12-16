Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВМИД Украины озвучил даты планируемого перемирия в Донбассе

Предполагается, что его объявят 20 или 21 декабря. МИД Украины озвучил даты планируемого перемирия в Донбассе. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью УНИАН.
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