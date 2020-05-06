Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева. По его мнению, для этого Украина должна решать несколько тактических задач. Ведомство ведет на эту тему диалог с постоянным представителем главы украинского государства в Крыму Антоном Кориневичем.

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Здоровье Эксперты считают, что карантин надо ужесточить «Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий – не итальянский и не китайский, а российский», – говорит академик. 1

Общество В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.

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Политика Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу. 759

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