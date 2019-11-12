Политика
РИА НовостиМИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтобы Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Глава МИД Украины заявил о наличии «примерных дат» для встречи в «нормандском формате»
Экономика сегоднявчера в 16:16
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Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
Экономика
Две трети заявок на списание ипотеки одобрено для многодетных семей
Две трети заявок, которые были поданы многодетными семьями на списание части кредитов по ипотеке, одобрены, передаёт 11 ноября РБК.
Хоккей
Эксперта по хоккею уволили с канадского ТВ за высказывание о мигрантах
Канадский телеканал Sportsnet уволил эксперта по хоккею Дона Черри из-за расистского скандала. Об этом говорится в официальном сообщении.
Политика
МИД отверг причастность России к смерти основателя «Белых касок»
Российский МИД распространил комментарий по ситуации вокруг смерти основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье.
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Наука
Наркоманов стало возможно выявить по отпечатку пальца
Исследователи обнаружили, что технология была способна идентифицировать следы героина и 6-AM не только на руках наркоманов, но и в случае, если человек обрабатывал наркотик, просто прикасался к нему или пожимал руку наркоману.
Шоу-бизнес
Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Общество
МИД Польши обвинил Netflix в фальсификации истории
МИД Польши обвинил компанию Netflix в фальсификации истории в одном из сериалов. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020
По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы.
Спорт
ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу
После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Космос
В NASA признали удачным испытание корабля Starliner
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA признали удачным испытание по эвакуации экипажа космического корабля Starliner CST-100 в случае неудачного запуска.
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Политика
На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным
По мнению украинского дипломата, каждый глава Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность построить отношения, «чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Армия и оружие
Израиль сообщил об уничтожении полевого командира «Исламского джихада»
Израиль заявил, что в результате операции в секторе Газа уничтожен полевой командир запрещенной в России террористической организации "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта.
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
Общество
В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером
Автор считает, что здесь бесценную роль сыграет выгодное географическое положение, поскольку по сведениям геологов десятилетней давности примерно 30% мировых запасов природного газа и 13 % мировых запасов нефти залегают под ледниками полярной зоны Северного полушария.
Политика
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Фигурное катание
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения по российским фигуристам
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что федерация обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотреть непоследовательные решения судей в отношении российских фигуристов на этапах Гран-при.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Экономика
Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Политика
В Кремле отвергли инициативу «входа по паспорту» в интернет
В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.