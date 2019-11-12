Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтобы Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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