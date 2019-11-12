Политика
ФАНМИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»
Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше». Об этом заявил во вторник руководитель МИД Украины Вадим Пристайко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава МИД Украины заявил о наличии «примерных дат» для встречи в «нормандском формате»
Экономика сегоднявчера в 16:16
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Политика
Россиян предлагают пускать в интернет по паспорту
В Госдуму и Совет Федерации поступило предложение о введении регистрации пользователей в сети интернет по паспортам.
Волжский.ру 01:47
Политика
Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Известия 02:42
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Политика
Украинский миллионер считает, что Зеленского погубят «любимые друзья»
Миллионер и телеведущий из Украины Андрей Пальчевский заявил, что президента Владимира Зеленского «губят любимые друзья».
Комсомольская правда 01:40
Политика
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Политика Сегодня вчера в 18:38
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома с 60 спутниками
Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
Life.ru вчера в 12:27
Общество
Вдову Магомаева экстренно госпитализировали
Профиль 02:24
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин во второй раз потеряли ребенка
Несколько часов назад Хилария опубликовала в своем инстаграме видео, на котором говорит, что и эта беременность неудачная: ребенку не суждено появиться на свет.
ОК! вчера в 22:34
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его SIM-карту
Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 02:29
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Хоккей
Эксперта по хоккею уволили с канадского ТВ за высказывание о мигрантах
Канадский телеканал Sportsnet уволил эксперта по хоккею Дона Черри из-за расистского скандала. Об этом говорится в официальном сообщении.
Известия вчера в 19:15
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс вчера в 04:30
Здоровье
Онищенко дал россиянам совет, как не заболеть в 40-градусные морозы
Важнейшим компонентом, который поможет не заболеть в холода, является правильное питание.
URA.Ru 01:41
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 14:50
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Здоровье
В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Спорт
ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу
После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Взгляд.ру вчера в 19:58
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01