Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство разрабатывает план по "деоккупации" Крыма, передает РИА "Новости". По словам Кулебы, власти пока не определили окончательный формат документа.

Глава МИД Украины заявил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма

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