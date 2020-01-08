Происшествия
Газета.RuМИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося самолета
МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров, в том числе членов экипажа, разбившегося под Тегераном украинского самолета. Об этом сообщает РИА "Новости". Глава управления ЧС Ирана также сообщил, что никто находившихся на борту воздушного судна не выжил.
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Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Происшествия
В Тегеране уточнили число погибших при крушении украинского самолета
При крушении украинского самолета в Тегеране погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, сообщил представитель тегеранского аэропорта.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Футбол
«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году
Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Армия и оружие
Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке
В Штатах заверили, что военные не останутся без защиты государства. Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке.
Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Политика
«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации
Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan
Во вторник Прокуратура города Токио получила ордер на арест Кароль Гон — супруги экс-главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Авто
Обновлённые Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ
Обновленные седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta поступят в продажу в России в первом полугодии 2020 года.
Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Путин прибыл с визитом в столицу Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск.
Футбол
Мане стал лучшим футболистом года в Африке
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке.
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Футбол
Джордан Ларссон: Не собираюсь оставаться в России на всю жизнь
Форвард заключил контракт сроком на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил четыре мяча.
Общество
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Наука
Ученые заявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир
Наследственные факторы оказывают значительное влияние на то, насколько эффективно организм человека способен сжигать жир.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране
Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.