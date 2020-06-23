Политика

РБКРБКМИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Этот документ был подписан в 1997 году.
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На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией

РИА Новости13:07

Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Газета.Ru17:16

На Украине заявили о планах продолжить разрыв соглашений с Россией

Известия14:30

На Украине планируют продолжить пересмотр соглашений с Россией

RT на русском13:47

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

РБК19:46

Украина заявила о намерении и дальше разрывать соглашения с Россией

Взгляд.ру11:33

Украина будет пересматривать и сокращать договорную базу с Россией

ТАСС07:15
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России

По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
RT на русском 14:10
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Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru 20 июня в 05:07
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Технологии

Над Атлантическим океаном заметили гигантское пыльное облако

Discover24 07:15
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 09:37
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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Общество

В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

RT на русском 16:01
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Политика

Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
2
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Общество

Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 09:07
72
Политика

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
5
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 06:50
1,4K
Экономика

Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии

По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
13
Политика

МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
RT на русском 14:23
29
Общество

В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Происшествия

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
2,2K
Общество

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
Lenta.ru 21:01
Игры

WB Games анонсирует игры про Бэтмена и «Отряд самоубийц»

NewInform 12:52
2
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,5K
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Авто

Ford Focus получил гибридную версию

Новый умеренно-гибридный двигатель заимствован у гибридных версий Fiesta, Puma и Kuga.
SpeedMe 05:01
Политика

На Украине опубликовали вторую часть «плёнок Порошенко»

В понедельник, 22 июня, состоялась онлайн-конференция, в рамках которой народный депутат Верховной рады Андрей Деркач и бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик представили новые аудиозаписи телефонных переговоров между, предположительно, экс-президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 17:38
43
Общество

Как изменилось потребление россиян и что с этим делать бизнесу

В мае участники дискуссии обсуждали, как бизнес живет и работает в условиях карантина, закрытых границ и, главное, отсутствия покупателей.
РБК 09:15
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
481
Футбол

Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал об изменениях в жизни после матча с «Сочи»

17-летний вратарь молодежной команды «Ростова» Денис Попов, принявший участие в матче Российской Премьер-Лиги против «Сочи», рассказал об изменениях в жизни за последние дни.
BetOn 16:46
Путешествия

Турция активизировала усилия по возобновлению туризма

По словам министра иностранных дел турции Мевлюта Чавушоглу, у правительства есть четкий план относительно активизации туристического сезона.
Rusturkey.com 01:14
4
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
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Происшествия

Прокуратура инициировала проверку по факту утечки топлива в Якутии

Газета.Ru вчера в 21:23
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов.
РБК 19:16
15
Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Как работают Яндекс.Новости?
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