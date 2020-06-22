Политика
РБКМИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией. Об этом заявил замглавы украинского МИДа Василий Боднарь в интервью «Укринформу».
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Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Футбол
Уткин: «Благодаря РПЛ мы узнали несколько видов COVID-19»
В минувшие выходные после трехмесячной паузы возобновилась РПЛ.
ProstoProSport 16:30
Общество
53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
Телепорт 20 июня в 02:38
Финансы
Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года
Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.
News.ru 20:37
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 20 июня в 00:18
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Политика
Путин рассказал о новом президентском сроке
Президент России Владимир Путин не исключил, что вновь будет баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 19:00
Общество
Еще 71 человек заразился коронавирусом в Забайкальском крае
В Забайкальском крае за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.
Байкал24 вчера в 22:53
Политика
Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор 05:55
Здоровье
В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины
Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле начал работу с понедельника - в медучреждении прошло техническое открытие.
ТАСС 09:07
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Наука
Квантовая телепортация электронов возможна, доказали физики
Физики Джон Николь и Эндрю Джордан из университета Рочестера подтвердили, что возможна квантовая телепортация спиновых состояний электронов.
ИА Красная Весна вчера в 15:49
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 13:47
Здоровье
Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда
В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости 12:11
Политика
Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
Хоккей
Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов
Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости 03:51
Происшествия
В Приангарье за сутки скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2
Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19.
REGNUM вчера в 22:39
Кино
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
Культуромания 14:38
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Технологии
Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер безопасности, а также спортобъектов и фитнес-залов, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 11:11
Экономика
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса
Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом.
Lenta.ru 22:35
Общество
Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной
Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой.
Известия 17:01
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 08:21