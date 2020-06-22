Политика

РБКРБКМИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией. Об этом заявил замглавы украинского МИДа Василий Боднарь в интервью «Укринформу».
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

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