Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией. Об этом заявил замглавы украинского МИДа Василий Боднарь в интервью «Укринформу».

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Политика Путин рассказал о новом президентском сроке Президент России Владимир Путин не исключил, что вновь будет баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 20K

Политика Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября. 211

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Хоккей Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.

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Политика На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. 43

Технологии Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания». 19

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Общество В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер безопасности, а также спортобъектов и фитнес-залов, сообщается в Telegram-канале главы региона. 11