Политика
РБКМИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией. Об этом заявил замглавы украинского МИДа Василий Боднарь в интервью «Укринформу».
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Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
Здоровье
У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья
С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%).
Daily Storm вчера в 23:24
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
Энергетика
Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%
Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 1,15%, до 56,54 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:33
Здоровье
Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
Область 45 вчера в 10:12
Происшествия
По факту смерти пациента в инфекционной больнице возбуждено уголовное дело
Смерть инвалида могла стать следствием халатности врачей челнинской инфекционной больницы Мужчина скончался 1 июня.
Челны-ТВ вчера в 05:45
Происшествия
Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца
Вести.Ru вчера в 14:44
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
Космос
Китай запустил последний навигационный спутник Beidou
Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com вчера в 01:12
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Футбол
Спортивный врач: «Решение „Уфы“ соответствует европейским нормам и здравому смыслу»
Спортивный врач Артем Рыженко поделился мнением о ситуации с инфицированным коронавирусом в «Уфе».
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия вчера в 00:18
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ вчера в 04:02
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге самой высокогорной часовни России
Известия вчера в 08:38
Политика
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения".
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы вчера в 16:06
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
Bimru.ru 21 июня в 02:46
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14
Общество
В Тульской области жителям старше 65 лет продлили самоизоляцию
«Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 30 июня», — говорится в указе.
Известия вчера в 19:49