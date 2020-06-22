Политика

РБКРБКМИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией. Об этом заявил замглавы украинского МИДа Василий Боднарь в интервью «Укринформу».
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

РБКвчера в 19:46

Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Газета.Ruвчера в 17:16

Украина заявила о намерении и дальше разрывать соглашения с Россией

Взгляд.рувчера в 11:33

На Украине планируют продолжить пересмотр соглашений с Россией

RT на русскомвчера в 13:47

На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией

РИА Новостивчера в 13:07

На Украине заявили о планах продолжить разрыв соглашений с Россией

Известиявчера в 14:30

Украина будет пересматривать и сокращать договорную базу с Россией

ТАССвчера в 07:15
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
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Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Здоровье

У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья

С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%).
Daily Storm вчера в 23:24
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Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
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Энергетика

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 1,15%, до 56,54 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:33
22
Здоровье

Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
Область 45 вчера в 10:12
2
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Происшествия

По факту смерти пациента в инфекционной больнице возбуждено уголовное дело

Смерть инвалида могла стать следствием халатности врачей челнинской инфекционной больницы Мужчина скончался 1 июня.
Челны-ТВ вчера в 05:45
Происшествия

Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

Вести.Ru вчера в 14:44
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
4
Общество

ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
14
Космос

Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Наука

Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com вчера в 01:12
11
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Футбол

Спортивный врач: «Решение „Уфы“ соответствует европейским нормам и здравому смыслу»

Спортивный врач Артем Рыженко поделился мнением о ситуации с инфицированным коронавирусом в «Уфе».
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия вчера в 00:18
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Армия и оружие

Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ вчера в 04:02
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Происшествия

Задержан подозреваемый в поджоге самой высокогорной часовни России

Известия вчера в 08:38
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Политика

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения".
РИА Новости вчера в 03:00
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Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Общество

На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей

На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы вчера в 16:06
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

Bimru.ru 21 июня в 02:46
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания вчера в 02:14
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Общество

В Тульской области жителям старше 65 лет продлили самоизоляцию

«Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 30 июня», — говорится в указе.
Известия вчера в 19:49
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