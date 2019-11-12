Политика
Газета.RuУкраина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи социальной сети Facebook по всему миру во вторник столкнулись со сбоями в работе сайта, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 15:50
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Авто
АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Общество
Российские школьники стали чаще выбирать техникумы
Более 38% респондентов в возрасте 23–29 лет имеют только среднее профессиональное образование, тогда как в группе 31–36 лет таких 28%.
РБК 16:00
Экономика
Россияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей
Согласно результатам работы, проведенной сотрудниками одного из крупнейших институтов исследования рынка GfK, жители российского государства начали переходить на крупы, предпочитая их овощам.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:48
Футбол
Жоау Мариу выбыл до конца года из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года из-за травмы.
Спорт-Экспресс 11:55
Космос
Ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink
С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, компания SpaceX транслировала запуск в прямом эфире.
Взгляд.ру вчера в 10:34
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Культура
Шульгин прокомментировал слова Михальчик о грубости и тирании
Александр Шульгин прокомментировал слова Юлии Михальчик о том, что именно его агрессия стала причиной расставания.
Аргументы недели 12:32
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 00:39
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Игры
Red Dead Redemption 2 на PC запустили с минимальным качеством графики
Red Dead Redemption 2 вышла на PC 5 ноября, релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года.
Cyber.sports.ru 13:36
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Наука
Вьетнамские оленьки считаются заново открытым видом
Rusargument вчера в 16:38
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Происшествия
В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
Интерфакс 04:08
Космос
Японский стартап готовится создать искусственный метеоритный дождь
Naked Science 02:53
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Хоккей
В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри лишился работы на телевидении из-за слов о мигрантах.
Российская газета 04:25
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 09:35
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Украина.ру 11:06
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48