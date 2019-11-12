Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
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Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

Газета.Ru16:30

Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

РИА Новости15:00

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

РБК10:52

Киев хочет слышать от Москвы оправдания в ООН

REGNUM14:02

Украина потребовала от России оправданий в суде ООН

Lenta.ru12:56

Киев призвал Москву доказать в суде ООН, что она предотвращала финансирование терроризма

Росбалт11:14

Украина рекомендует России начать оправдываться в ООН

News.ru14:14
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Общество

В работе Facebook произошел сбой

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру во вторник столкнулись со сбоями в работе сайта, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 15:50
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«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Авто

АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором

Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Общество

Российские школьники стали чаще выбирать техникумы

Более 38% респондентов в возрасте 23–29 лет имеют только среднее профессиональное образование, тогда как в группе 31–36 лет таких 28%.
РБК 16:00
Экономика

Россияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей

Согласно результатам работы, проведенной сотрудниками одного из крупнейших институтов исследования рынка GfK, жители российского государства начали переходить на крупы, предпочитая их овощам.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:48
Футбол

Жоау Мариу выбыл до конца года из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года из-за травмы.
Спорт-Экспресс 11:55
Космос

Ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, компания SpaceX транслировала запуск в прямом эфире.
Взгляд.ру вчера в 10:34
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Культура

Шульгин прокомментировал слова Михальчик о грубости и тирании

Александр Шульгин прокомментировал слова Юлии Михальчик о том, что именно его агрессия стала причиной расставания.
Аргументы недели 12:32
Политика

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
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Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
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Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Авто

Kia показал новые изображения серийной Kia Optima

Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Игры

Red Dead Redemption 2 на PC запустили с минимальным качеством графики

Red Dead Redemption 2 вышла на PC 5 ноября, релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года.
Cyber.sports.ru 13:36
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
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Вьетнамские оленьки считаются заново открытым видом

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Кино

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Политика

Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
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В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
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Японский стартап готовится создать искусственный метеоритный дождь

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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри лишился работы на телевидении из-за слов о мигрантах.
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Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

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Не менее 50 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

REGNUM 03:28
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 09:35
Общество

Пользователи сети требуют пожизненного заключения для доцента Соколова

REGNUM 11:10
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В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере

Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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